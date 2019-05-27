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14:04, 27 мая 2019 206
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Во Владимирской области появятся еще десять площадок для образовательной робототехники

Во Владимирской области появятся еще десять площадок для образовательной робототехники

Во Владимирской области появятся еще десять площадок для образовательной робототехники. Об этом сообщил сайт администрации региона.

Передача комплектов состоялась в детском технопарке «Кванториум-33».

Новыми пилотными площадками по робототехнике станут:

  • Лингвистическая гимназия № 23 имени Столетова в городе Владимира;
  • Средняя общеобразовательная школа № 8, в городе Муроме;
  • Средняя общеобразовательная школа № 11 в городе Коврове;
  • Средняя общеобразовательная школа № 14 имени Перфильева в городе Александрове;
  • Средняя общеобразовательная школа № 10 в городе Струнино;
  • Средняя общеобразовательная школа № 3 в городе Гороховец;
  • Средняя общеобразовательная школа № 9 в городе Вязники;
  • Красногорбатская средняя общеобразовательная школа Селивановского района;
  • Новосельская средняя общеобразовательная школа имени﻿ Пантыкина Суздальского района;
  • Дворец творчества детей и молодежи Ковровского района.

На сегодняшний день получателями робототехнических комплектов стали уже 20 школ региона.


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