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Во Владимирской области появятся еще десять площадок для образовательной робототехники. Об этом сообщил
Передача комплектов состоялась в детском технопарке «Кванториум-33».
Новыми пилотными площадками по робототехнике станут:
На сегодняшний день получателями робототехнических комплектов стали уже 20 школ региона.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.