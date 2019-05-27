В воскресенье в Калужской области сбили пешехода

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В воскресенье, 26 мая, в Калужской области сбили пешехода. Об этом сообщил
ДТП произошло в 23:48 возле поворота на деревню Доможирово. Водитель автомобиля Nysa сбил пешехода. В результате аварии есть пострадавший.
На месте работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи.
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