В Тамбовской области автомобилист насмерть сбил 70-летнего велосипедиста

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В Тамбовской области автомобилист сбил 70-летнего велосипедиста. Об этом сообщил
В воскресенье, 26 мая, в 7:30 на 13-м километре автодороги «Тамбов-Шацк», проходящей на территории села Татаново, водитель Lada Priora, мужчина 1988 года рождения, сбил велосипедиста 1949 года рождения, который, двигаясь по правому краю проезжей части в попутном направлении.
В результате ДТП велосипедист погиб на месте ДТП.
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