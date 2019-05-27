В Шиловском районе пьяный водитель на «двенадцатой» устроил смертельное ДТП

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Фото: УМВД по Рязанской области
В субботу, 25 мая, в Шиловском районе 24-летний водитель на «двенадцатой» вылетел в кювет, погибла 16-летняя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло в 22:25. Житель Спасского района на «двенадцатой» не справился с управлением и вылетел в кювет, автомобиль опрокинулся.
От полученных травм на месте происшествия скончалась 16-летняя пассажирка. Водитель и 14-летний пассажир получили травмы, им оказали медпомощь.
Выяснилось, что водитель был пьян. Степень опьянения составила 0,415 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в два раза превышает допустимый уровень.
По предварительной информации, никто в салоне людей не был пристегнут ремнем безопасности.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.