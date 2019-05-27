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16:33, 27 мая 2019 186
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В Семчине три дня подряд будут отключать свет. Адреса

В Семчине три дня подряд будут отключать свет. Адреса

В Семчине три дня подряд, с 28 по 30 мая, будут отключать электричество. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на воздушной линии, которые проведет МУП «РГРЭС», с 9:30 до 16:00 света не будет по следующим адресам:

  • улица Семчин Лоск, дома с 1 по 58;
  • улица Трехреченская, дома с 1 по 63;
  • улица Дачная, дома с 1 по 77;
  • Озерный проезд, дома с 3 по 15, дома 10, 46, 48, 50;
  • 5-й Озерный переулок, дома с 1 по 42;
  • 4-й Озерный переулок, дома с 1 по 32;
  • 3-й Озерный переулок, дома с 1 по 24;
  • 2-й Озерный переулок, дома с 1 по 19;
  • 1-й Озерный переулок, дома с 1 по 14.

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5 часов назад
Media Sapiens. Что изменилось в обществе с приходом социальных сетей

Media Sapiens. Что изменилось в обществе с приходом социальных сетей

Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.

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