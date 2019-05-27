В Сараевском районе погиб мотоциклист

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Фото: Издательство «Пресса»
Днем в воскресенье, 26 мая, в селе Напольном Сараевского района погиб мотоциклист. Об этом пишет ИД «
Водитель мотоцикла задел грузовик, стоящий в стороне от дороги.
Мотоцикл не перевернулся, но водителя нашли мертвым на земле.
Экспертиза выяснит, что стало причиной его смерти.
Отмечается, что «прав» у мотоциклиста не было.
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