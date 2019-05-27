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11:50, 27 мая 2019 1 624
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В Рязанской области временно изменили расписание пригородных поездов

В Рязанской области временно изменили расписание пригородных поездов

С 27 по 30 мая в Рязанской области из-за ремонта изменили расписание пригородных поездов. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Из расписания вывели несколько составов, выполняющих рейсы на участках Рязань-1 — Лесок и Рязань-1 — Рыбное.

Пригородный поезд №6048 Рязань-1 — Сасово (отправлением в 19:17) отправится в 19:55, поезд №6034 Рязань-1 — Ясаково (в 15:43) отправится в 14:22.

Движение поездов на соседнем с ремонтируемым участком организуют в реверсивном режиме.

Подробно ознакомиться с расписанием можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД».


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