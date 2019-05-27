В рязанском агроуниверситете открыли Научный экспоцентр

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В четверг, 23 мая, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева открыли Научный экспоцентр.
«Популяризация науки среди самой широкой аудитории, мотивация интереса и любви к науке, воспитание нового поколения прогрессивных российских ученых, повышение престижа этой профессии — такая задача была поставлена университетом при создании экспоцентра», — рассказали представители РГАТУ.
По словам ректора Николая Бышова, наличие в университете постоянно действующего экспоцентра позволяет популяризировать результаты научно-исследовательской работы вуза среди абитуриентов, студентов, преподавателей и гостей.
Министр труда и социальной защиты населения региона Валерий Емец подчеркнул значимую роль агротехнологического университета в кадровом и научном обеспечении аграрной отрасли экономики области.
Как рассказали в пресс-центре РГАТУ, выставка центра знакомит с инновационными высокотехнологичными проектами, достижениями и инновационными научными разработками в сфере нанобиотехнологий в растениеводстве и животноводстве, достижениями в области селекции, фитопрепаратами для лечения животных, инженерными решениями для повышения эксплуатационных характеристик транспортных средств, конструкторскими разработками для механизации процессов аграрного производства.
Здесь также представлены результаты применения беспилотных летательных аппаратов и технологий ГЛОНАСС в сельском хозяйстве, прототип «искусственной пчелы» для интенсивного опыления растений.
«Все, что представлено в Научном экспоцентре, является средством обучения, в основе которого лежит научный и практико-ориентированный подход», — подчеркнула проректор по научной работе вуза Лариса Лазуткина.
В экспоцентре можно увидеть разработки, выполненные не только учеными университета, но и студентами, которые занимаются в научных объединениях.
Научный экспоцентр открыт для абитуриентов и их родителей во время работы приемной комиссии.
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