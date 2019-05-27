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11:17, 27 мая 2019 184
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В Минобороны намерены ужесточить правила призыва в армию — СМИ

В Минобороны намерены ужесточить правила призыва в армию — СМИ

В Минобороны намерены ужесточить правила призыва в армию. Ведомство предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», со ссылкой на учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева пишут «Известия».

Предполагается, что изменения коснутся прохождения медкомиссии. Полномочия врачей расширят: они смогут перепроверять здоровье призывников, которые ранее получили отсрочку.

«Такие меры должны помочь в борьбе с медиками, которые за взятку освобождали призывников от службы, предоставляя им поддельные справки», — говорится в сообщении.

Также, согласно поправкам, понятие «осмотр» изменят на «освидетельствование». По словам Жердева, «медосмотр» — это поверхностное изучение состояния здоровья, а «освидетельствование» — обследование с заключением о степени годности к военной службе.

Кроме того, теперь негодного к военной службе призывника будут направлять «в медицинскую организацию для оказания помощи».

«В результате его или вылечат и призовут, или, если болезнь хроническая, полностью освободят от службы. Это также позволит Минобороны сэкономить деньги и поможет разгрузить госпитали военного ведомства», — пишут «Известия».

Поправки в закон планируют окончательно доработать к концу месяца. После их принятия Госдумой уточнения внесут и в «Положение о призыве на военную службу граждан РФ».


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