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15:30, 27 мая 2019 351
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В Клепиковском районе задержали мужчин, укравших 75 метров рельсов

В Клепиковском районе задержали мужчин, укравших 75 метров рельсов

В Клепиковском районе задержали злоумышленников, подозреваемых в похищении 75 метров рельсов неиспользуемой железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Подозреваемый сдал рельсы в пункт приема вторсырья, на что обратила внимание полиция. Правоохранители предположили, что к хищению может быть причастен 33-летний местный житель.

Вскоре автомобиль, в салоне которого был этот мужчина, зафиксировали в лесу около поселка Болонь.

Оперативники решили, что он направляется к железнодорожному полотну, которое летом местное предприятие использует для транспортировки торфа.

Выяснилось, что подозреваемый и 41-летний житель Рязанского района демонтировали с железной дороги 75 метров рельсов с помощью газовых резаков и приготовили металлические изделия для перевозки на автомобиле «Газель».

Злоумышленников задержали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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