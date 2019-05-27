В Клепиковском районе задержали мужчин, укравших 75 метров рельсов

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В Клепиковском районе задержали злоумышленников, подозреваемых в похищении 75 метров рельсов неиспользуемой железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Подозреваемый сдал рельсы в пункт приема вторсырья, на что обратила внимание полиция. Правоохранители предположили, что к хищению может быть причастен 33-летний местный житель.
Вскоре автомобиль, в салоне которого был этот мужчина, зафиксировали в лесу около поселка Болонь.
Оперативники решили, что он направляется к железнодорожному полотну, которое летом местное предприятие использует для транспортировки торфа.
Выяснилось, что подозреваемый и 41-летний житель Рязанского района демонтировали с железной дороги 75 метров рельсов с помощью газовых резаков и приготовили металлические изделия для перевозки на автомобиле «Газель».
Злоумышленников задержали.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.