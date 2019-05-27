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В этом году во Владимирской области благоустроят 144 двора. Об этом сообщил
В настоящее время уже заключены контракты и ведутся работы на 100 дворовых и на пяти общественных территориях.
В некоторых муниципалитетах работы по благоустройству дворов уже завершаются: во Владимире, Меленках, Суздале, в посёлках Небыловское и Красное Эхо.
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