В Божатково и на Михайловском шоссе отключили холодную воду

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Утром в понедельник, 27 мая, в Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет в поселке Божатково, а также на Михаловском шоссе в домах:
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