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13:02, 27 мая 2019 458
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В Божатково и на Михайловском шоссе отключили холодную воду

В Божатково и на Михайловском шоссе отключили холодную воду

Утром в понедельник, 27 мая, в Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет в поселке Божатково, а также на Михаловском шоссе в домах:

  • 69-а;
  • 69 корпус 1;
  • 69 корпус 2;
  • 69 корпус 3;
  • 69 корпус 4;
  • 73 корпус 1;
  • 73 корпус 2;
  • 250 корпус 1;
  • 250 корпус 2;
  • 250 корпус 3;
  • 250 корпус 4;
  • 250 корпус 5;
  • 250 корпус 6;
  • 250 корпус 7;
  • с 242 по 266 (частный сектор);
  • 268.

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