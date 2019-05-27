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На момент начала Единого государственного экзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было. Об этом передает
Экзамен
«Никаких утечек экзаменационных материалов на начало экзаменов не было. Мы мониторим все так называемые сайты, которые якобы предлагают задание по подготовке к ЕГЭ, мы их перепроверяем и видим, что они фальшивые», — сказал Кравцов.
Все такие адреса передают в правоохранительные органы.
Основной период ЕГЭ продлится до 1 июля.
По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.
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