Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:29, 27 мая 2019 353
 0    0

Утечек экзаменационных материалов с момента старта ЕГЭ не было — Рособрнадзор

Утечек экзаменационных материалов с момента старта ЕГЭ не было — Рособрнадзор

На момент начала Единого государственного экзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на главу Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Экзамен стартовал в понедельник, 27 мая.

«Никаких утечек экзаменационных материалов на начало экзаменов не было. Мы мониторим все так называемые сайты, которые якобы предлагают задание по подготовке к ЕГЭ, мы их перепроверяем и видим, что они фальшивые», — сказал Кравцов.

Все такие адреса передают в правоохранительные органы.

Основной период ЕГЭ продлится до 1 июля.

По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
7 часов назад
Теплый прием. Может ли центральное отопление конкурировать с индивидуальным?

Теплый прием. Может ли центральное отопление конкурировать с индивидуальным?

Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 40 864
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
19:59, 16 мая 2019 23 752
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 21 226
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
19:23, 16 мая 2019 18 501
Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК 8
15:10, 23 мая 2019 17 258
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум