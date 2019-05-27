Со вторника горячую воду отключат на девяти рязанских улицах. Адреса

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Со вторника, 28 мая, на девяти рязанских улицах отключат горячую воду. Об этом сообщила
Из-за плановых работ до 10 июня воды не будет в доме 2 по улице 4-я Линия.
До 3 июня воды не будет по следующим адресам:
С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2019/2020 годов можно ознакомиться
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