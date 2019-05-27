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12:10, 27 мая 2019 2 538
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Со вторника горячую воду отключат на девяти рязанских улицах. Адреса

Со вторника горячую воду отключат на девяти рязанских улицах. Адреса

Со вторника, 28 мая, на девяти рязанских улицах отключат горячую воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за плановых работ до 10 июня воды не будет в доме 2 по улице 4-я Линия.

До 3 июня воды не будет по следующим адресам:

  • улица Быстрецкая, дома 15, 19 корпус 1, 20, 23, 25, 26, 9, 9 корпус 1;
  • улица Кальная, дома 11 (детсад №26), 15, 17 (школа №73), 18, 18 корпус 1, 22 корпус 1 (детсад №41), 23, 24, 25, 31, 33, 35, 38, 42;
  • Касимовское шоссе, дома 13, 23 корпус 2, 23 корпус 3, 25 строение 1, 25 строение 2, 27;
  • улица Макаренко, дом 1 (школа-интернат);
  • улица Новая, дома 27, 27-а, 68/22, 84;
  • улица Попова, дома 18, 19/43, 22/51, 6/6;
  • улица Радиозаводская, дома 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 11/27;
  • улица Электрозаводская, дом 51.

С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2019/2020 годов можно ознакомиться здесь.


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