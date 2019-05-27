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16:56, 27 мая 2019 152
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Сасовцу назначили условный срок осудили за угон мопеда и кражу телефона

Сасовцу назначили условный срок осудили за угон мопеда и кражу телефона

Жителя Сасова осудили за угон и грабеж. Об этом сообщил сайт Сасовского районного суда.

Случай произошел в сентябре 2018 года. Суд установил, что пьяный мужчина, проходя около дома в Сасове, решил угнать мопед, чтобы покататься на нем.

Его задержала полиция.

В этом же месяце мужчина употреблял спиртное в доме у знакомого. Подсудимый решил украсть мобильный телефон, который лежал на столе. У мужчины требовали вернуть телефон, на что он не согласился. Он скрылся и распорядился телефоном «по своему усмотрению, причинив потерпевшему имущественный ущерб на сумму 2381 рубль».

Подсудимый признал вину.

Его осудили по части 1 статьи 161 УК РФ, а также части 1 статьи 166 УК РФ. Мужчине назначили три года и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Приговор не вступил в законную силу.


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