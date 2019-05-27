Сасовцу назначили условный срок осудили за угон мопеда и кражу телефона

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Жителя Сасова осудили за угон и грабеж. Об этом сообщил сайт Сасовского районного суда.
Случай произошел в сентябре 2018 года. Суд установил, что пьяный мужчина, проходя около дома в Сасове, решил угнать мопед, чтобы покататься на нем.
Его задержала полиция.
В этом же месяце мужчина употреблял спиртное в доме у знакомого. Подсудимый решил украсть мобильный телефон, который лежал на столе. У мужчины требовали вернуть телефон, на что он не согласился. Он скрылся и распорядился телефоном «по своему усмотрению, причинив потерпевшему имущественный ущерб на сумму 2381 рубль».
Подсудимый признал вину.
Его осудили по части 1 статьи 161 УК РФ, а также части 1 статьи 166 УК РФ. Мужчине назначили три года и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Приговор не вступил в законную силу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ «Окской Жемчужине» завершился танцевальный фестиваль «OksDance». Результаты
|
cледующая новость →«Прирежу всех». Рязанец предстанет перед судом за покушение на убийство матери, сестры и ее детей
Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.