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14:12, 27 мая 2019 334
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Рязанец лишился 20 тысяч, пытаясь погасить кредит через интернет

Рязанец лишился 20 тысяч, пытаясь погасить кредит через интернет

Фото: УМВД по Рязанской области

Нижегородская мошенница, занимающаяся перекредитованием, похитила у рязанца 20 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Рязанец заплатил 20 тысяч рублей за обещанную услугу. Деньги он перечислил на банковскую карту.

Услугу ему не оказали, а с менеджером по контактам связаться ему не удалось.

Выяснилось, что деньги присвоила 28-летняя жительница Нижегородской области — сотрудница организации по перекредитованию.

Отмечается, что рязанец нашел данные об организации, которая предлагала помощь в погашении кредита в интернете.

Возбуждено уголовное дело. Мошеннице грозит до пяти лет лишения свободы.


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