Рязанец лишился 20 тысяч, пытаясь погасить кредит через интернет

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
Нижегородская мошенница, занимающаяся перекредитованием, похитила у рязанца 20 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Рязанец заплатил 20 тысяч рублей за обещанную услугу. Деньги он перечислил на банковскую карту.
Услугу ему не оказали, а с менеджером по контактам связаться ему не удалось.
Выяснилось, что деньги присвоила 28-летняя жительница Нижегородской области — сотрудница организации по перекредитованию.
Отмечается, что рязанец нашел данные об организации, которая предлагала помощь в погашении кредита в интернете.
Возбуждено уголовное дело. Мошеннице грозит до пяти лет лишения свободы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЖителю Владимира, угнавшему автомобиль своего друга, грозит до пяти лет тюрьмы
|
cледующая новость →Сеть салонов оптики «Мой взгляд» объявила конкурс
Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.