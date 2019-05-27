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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В конце апреля в Рязани завершился отопительный сезон. Эксперты в области теплоснабжения склонны считать, что прошел он без серьезных происшествий.
Жалобы рязанцев на недотопы стали реже и обычно звучали лишь при пуске тепла.
Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.
Сами рязанцы рассказали о преимуществах центрального отопления. Подробнее об этом читайте в нашем разделе «
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.