«Ростелеком» предложил рязанцам бесплатные звонки с таксофонов

С 1 июня 2019 года отменили плату за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). С этого дня рязанцы смогут бесплатно звонить с таксофонов на любые номера фиксированной телефонной сети в стране, сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

«В первую очередь таксофоны УУС выполняют социальную функцию — это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что около 20% трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор).

«Мы последовательно повышаем доступность и простоту использования универсальных услуг связи. Теперь пользователи могут позвонить в любой населенный пункт страны бесплатно и без телефонной карты. Можно позвонить родственникам и друзьям, а можно — в больницу или в министерство в Москве. После того, как „Ростелеком“ отменил плату за местные звонки, их трафик вырос в пять раз и составил в 2018 году более 2,5 млн минут. Если бы это был один разговор, он бы без перерыва продолжался почти пять лет. Все эти цифры говорят о востребованности и важности универсальных таксофонов, в первую очередь на селе», — прокомментировал Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком».

Компания обеспечивает функционирование 148 тысяч универсальных таксофонов, в том числе в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах. Всего таксофоны установлены в 131 тысяче населенных пунктов страны, из них 80% — поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.

Условия оплаты внутризоновых и междугородных звонков на номера мобильных сетей связи остаются без изменений.