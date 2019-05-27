«Прирежу всех». Рязанец предстанет перед судом за покушение на убийство матери, сестры и ее детей

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Житель села Подвязье Рязанского района предстанет перед судом за покушение на убийство. 41-летний мужчина пытался задушить собственную сестру, сообщил
Известно, что в октябре 2018 года ранее судимый и нигде не работающий мужчина пришел домой к матери пьяный. Там он начал скандалить из-за того, что его племянники якобы устроили беспорядок.
Потерпевшая попыталась успокоить дебошира, однако тот повалил ее на диван и начал душить. Женщине удалось выбраться, когда в комнату прибежала мать и отвлекла сына, ударив по спине.
После этого рязанец пригрозил, что прирежет всех находящихся в доме и попытался выйти в кухню за ножом.
Женщины смогли вытолкать мужчину из квартиры и запереть дверь.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ. В ходе расследования его вину доказали, уголовное дело направили в Рязанский районный суд для рассмотрения по существу.
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