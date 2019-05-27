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15:28, 27 мая 2019 571

Около библиотеки имени Горького появились скамейки с виртуальными книгами

Около библиотеки имени Горького появились скамейки с виртуальными книгами

В понедельник, 27 мая, около библиотеки имени Горького установили две литературные скамейки МТС. Арт-объекты в библиосквере появились ко всероссийскому Дню библиотек.

Скамейка выглядит как раскрытая книга с целым каталогом виртуальных книг, на корешках которых расположены QR-коды. Скачав код, каждый читатель может бесплатно загрузить в свой смартфон или планшет любое из произведений, размещенных на скамейке.

Всего на двух скамейках разместились около 90 книг: российская классика, включающая произведения Сергея Есенина, а также лучшие книги зарубежных авторов, на языке оригинала.

«Открытие литературных скамеек стало замечательным подарком библиотеке имени Горького к профессиональному празднику. Онлайн-чтение все чаще становится нашей повседневной практикой. По оценкам экспертов, каждый пятый житель России предпочитает электронные книги для повседневного чтения. Действительно, это очень удобно — можно читать стоя в очереди в магазине, в пробке, в длительном ожидании. Главное, иметь смартфон и закачать сразу несколько любимых произведений. Мы надеемся, что такой современный подход к культуре онлайн-чтения будет быстро набирать популярность у всех книголюбов и вскоре станет модным трендом», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

По словам директора библиотеки Натальи Гришиной, это интересный и полезный проект.

«Очень важно, что в нашем городе появились мобильные библиотеки в таком удобном формате и с большим выбором литературных произведений. Такой инновационный сервис несомненно будет пользоваться популярностью среди жителей и гостей города, помогать популяризации русской классической литературы у молодежи и прививать любовь к чтению», — отметила она.

Справка

МТС реализует инновационный образовательный проект «Мобильная библиотека» в Рязанской области с 2013 года. На сегодняшний день в проекте собрано более 300 произведений русских и зарубежных авторов, в том числе и на языке оригинала. Воспользоваться библиотекой могут обладатели мобильных устройств на базе операционных систем iOS, Android, Windows с подключенным интернет-доступом. Сегодня социально-образовательный проект «Мобильная библиотека» МТС реализован в более чем в 60 регионах России.


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