МЧС предупредило рязанцев о сильном тумане

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Рязанское МЧС опубликовало метеопредупреждение на утро понедельника, 27 мая. Оно размещено на
В первый день этой недели на территории Рязанской области сохранится туман с видимостью 200-500 метров.
Министерство просит быть аккуратнее на дорогах региона и соблюдать скоростной режим.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.