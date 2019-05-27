Любимову показали выставку работ молодых рязанских художников. Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Губернатору Николаю Любимову показали мини-выставку от рязанских воспитанников художественных школ и училища. Экспозицию представили в понедельник, 27 мая, в фойе регионального правительства.
В ней собрали более двадцати работ стипендиатов и лауреатов международных конкурсов, среди которых были портреты, натюрморты, фигурки из глины и расписанные вручную афиши для спектаклей.
Напомним, Николай Любимов
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.