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18:30, 27 мая 2019 896
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Любимову показали выставку работ молодых рязанских художников. Фото

Любимову показали выставку работ молодых рязанских художников. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Губернатору Николаю Любимову показали мини-выставку от рязанских воспитанников художественных школ и училища. Экспозицию представили в понедельник, 27 мая, в фойе регионального правительства.

В ней собрали более двадцати работ стипендиатов и лауреатов международных конкурсов, среди которых были портреты, натюрморты, фигурки из глины и расписанные вручную афиши для спектаклей.

Напомним, Николай Любимов наградил рязанских художников, музыкантов и танцоров региональной премией «Юные дарования»


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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