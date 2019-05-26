Рязанские росгвардейцы почтили память погибших сослуживцев

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани офицеры ОМОН Росгвардии почтили память Андрея Федорова, Павла Кузина и Александра Кручинина, погибших при исполнении служебного долга. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.
22 мая 1995 года группа бойцов рязанского ОМОН подорвалась на растяжке на территории Чеченской республики.
Андрей Федоров погиб на месте, еще двое сотрудников отряда Павел Кузин и Александр Кручинин скончались от полученных ранений 24 мая.
Родные и близкие, а также сослуживцы почтили память Федорова в Рыбном, где он родился и вырос. Росгвардецы возложили цветы к памятнику воинам-рыбновцам, погибшим в локальных конфликтах.
24 мая в Рязани на Аллее Героев сотрудники отряда почтили память Павла Кузина и Александра Кручинина минутой молчания и возложили цветы к местам их захоронений.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Huawei отстранили от Wi-Fi-альянса
Председатель совета директоров VELLCOM group Сергей Попов провел губернатору экскурсию по асфальтовому и бетонному заводам.