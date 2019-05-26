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11:12, 26 мая 2019 134
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Рязанские росгвардейцы почтили память погибших сослуживцев

Рязанские росгвардейцы почтили память погибших сослуживцев

В Рязани офицеры ОМОН Росгвардии почтили память Андрея Федорова, Павла Кузина и Александра Кручинина, погибших при исполнении служебного долга. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

22 мая 1995 года группа бойцов рязанского ОМОН подорвалась на растяжке на территории Чеченской республики.

Андрей Федоров погиб на месте, еще двое сотрудников отряда Павел Кузин и Александр Кручинин скончались от полученных ранений 24 мая.

Родные и близкие, а также сослуживцы почтили память Федорова в Рыбном, где он родился и вырос. Росгвардецы возложили цветы к памятнику воинам-рыбновцам, погибшим в локальных конфликтах.

24 мая в Рязани на Аллее Героев сотрудники отряда почтили память Павла Кузина и Александра Кручинина минутой молчания и возложили цветы к местам их захоронений.


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