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10:10, 26 мая 2019 491
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Рязанцы выберут логотип для регионального оператора по обращению с отходами

Рязанцы выберут логотип для регионального оператора по обращению с отходами

Региональный оператор по обращению с отходами Рязанской области, компания ООО «Эко-Пронск» оббъвил конкурс на разработку логотипа компании. Об этом сообщили представители компании.

Итоговую версию логотипа рязанцы выберут с помощью интернет-голосования.

Конкурс пройдет в несколько этапов. В первом этапе принимают работы. Каждый участник может прислать не больше трех вариантов логотипа на почту media@ecopronsk.ru до 14 июня 2019 года (включительно).

В письме необходимо будет указать фамилию, имя, отчество и небольшую пояснительную записку к работе: Почему выбран именно этот образ? Какие ассоциации должен вызвать предлагаемый логотип у горожан?

С 14 по 24 июня комиссия отберет десять самых интересных работ, которые опубликуют в группе регоператора в соцсети «ВКонтакте» для голосования.

Голосование продлится до 5 июля, итоги подведут 26 июля.

Победитель получит планшет. Участники, чьи работы пройдут отборочный этап, также получат призы.

Справка:

Региональный оператор по обращению с отходами — это организация, которая осуществляет сбор, перевозку и утилизацию твердых коммунальных отходов в регионе. Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО в Рязанской области было подписано в феврале 2019 года с компанией ООО «Эко-Пронск», работающей с 2010 года.


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