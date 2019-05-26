Рязанцы выберут логотип для регионального оператора по обращению с отходами

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Региональный оператор по обращению с отходами Рязанской области, компания ООО «Эко-Пронск» оббъвил конкурс на разработку логотипа компании. Об этом сообщили представители компании.
Итоговую версию логотипа рязанцы выберут с помощью интернет-голосования.
Конкурс пройдет в несколько этапов. В первом этапе принимают работы. Каждый участник может прислать не больше трех вариантов логотипа на почту
В письме необходимо будет указать фамилию, имя, отчество и небольшую пояснительную записку к работе: Почему выбран именно этот образ? Какие ассоциации должен вызвать предлагаемый логотип у горожан?
С 14 по 24 июня комиссия отберет десять самых интересных работ, которые опубликуют в
Голосование продлится до 5 июля, итоги подведут 26 июля.
Победитель получит планшет. Участники, чьи работы пройдут отборочный этап, также получат призы.
Справка:
Региональный оператор по обращению с отходами — это организация, которая осуществляет сбор, перевозку и утилизацию твердых коммунальных отходов в регионе. Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО в Рязанской области было подписано в феврале 2019 года с компанией ООО «Эко-Пронск», работающей с 2010 года.
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