На следующей неделе в Рязанской области потеплеет до +29 градусов. Прогноз погоды

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На следующей неделе в Рязанскую область придет потепление. Об этом сообщил
В ночь на понедельник, 27 мая, ожидается до +11 градусов, небольшой дождь. Днем потеплеет до +23 градусов, ожидается солнечная погода.
Ночью во вторник, 28 мая, синоптики пообещали до +11 градусов. Днем +28 градусов, небольшой дождь.
В ночь на среду потеплеет до +15 градусов, днем +29 градусов и небольшой дождь.
Ночью в четверг, 30 мая, будет до +16 градусов, дождь. Днем +29 градусов, также возможен дождь.
В пятницу ночью синоптики пообещали до +16 градусов, днем +28 градусов, небольшой дождь.
В субботу ночью +15 градусов. Днем облачная погода, похолодает до +27 градусов.
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