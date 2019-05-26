«Инвест» провел летнюю спартакиаду холдинга и второй этап кубка по стритболу. Фоторепортаж

В субботу, 25 мая, в развлекательном комплексе Окская Жемчужина ФПК «Инвест» в восьмой раз провел летнюю спартакиаду. Сотрудники компании соревновались в беге, велосипеде, командных соревнованиях по волейболу и футболу, а также в веселых стартах. На церемонии открытия президент холдинга Игорь Коськин поздравил участников со стартом спартакиады и пожелал интересных побед и ярких поражений.

«Вы выбрали самый лучший отдых — отдых в движении, в соревнованиях, дружбе и взаимодействии», — заявил Коськин. К поздравлениям присоединилась и помощник президента холдинга по HR и корпоративным коммуникациям Юлия Рулева, председатель коллегии адвокатов «Рязань — адвокат «Сергей Дорожко и гендиректор « Карачаровского механического завода » Сергей Заика. Юлия Рулева назвала спартакиаду «главным спортивным событием для холдинга в 2019 году», а Сергей Дорожко подчеркнул, что соревнования становятся более профессиональными и интересными.

«Здесь мы заряжаемся оптимизмом и стремимся к лучшему! Желаю победить и почувствовать командный дух в рамках предприятий и холдинга в целом», — отметил Сергей Заика. После официальной церемонии открытия команды отправились на старты, а для детей сотрудников организовали отдельные соревнования по веселым стартам. По итогам соревнований между командами предприятий ФПК «Инвест » места распределились следующим образом: Общий зачет по бегу:

1 место — ГК «КМЗ»;

2 место — ФПК «Инвест»;

3 место — ГК «Точинвест».

Общий зачет по велокроссу:

1 место — ГК «КМЗ»;

2 место — ГК «Точинвест»;

3 место — ГК «Барс».

Общий зачет по мини-футболу:

1 место — ГК «Русская кожа»;

2 место — ГК «КМЗ»;

3 место — ФПК «Инвест».

Общий зачет по волейболу:

1 место — ГК «КМЗ»;

2 место — ГК «Точинвест»;

3 место — ГК «Русская кожа».

Общий зачет по веселым стартам:

1 место — ГК «Точинвест»;

2 место — ГК «Русская кожа»;

3 место — ГК «КМЗ».

В течение всей спартакиады предприятия активно поддерживали болельщики. В беседе с журналистами президент холдинга Игорь Коськин подчеркнул, что спартакиада помогает сотрудникам ФПК «Инвест» открыть себя и свои возможности. Подводя итоги соревнований Юлия Рулева отметила, что из года в год на спартакиаде увеличивается количество участников и уровень соревнований.

«Впервые мы провели спартакиаду в Окской жемчужине. Здесь очень удобно и для спортсменов, и для болельщиков. Много сотрудников приехало с детьми, это говорит о том, что они воспринимают спартакиаду как отдых с семьей. Во время соревнований у коллективов вырабатывается общекомандный дух, которой позже конвертируется в победы, но уже в бизнесе», — подытожила Рулева.

В этот же день на парковке «Барса на Московском» прошел второй этап открытого кубка ИНВЕСТА по стритболу. Турнир посетил председатель совета директоров ГК «Барс» , депутат городской думы Александр Лемдянов, который лично пообщался с баскетболистами и пожелал им удачи в играх. По словам организаторов, турнир стал самым массовым за все три сезона и собрал 65 команд со всех районов Рязанской области и близлежащих регионов. Всего в турнире почувствовали около 300 человек в категориях: 15 лет и младше, до 18 лет и традиционная категория 2001 года рождения, а также Elite (18+). В категории Elite мужчины:

1 место Профрадиоэлектрон (Рязань);

2 место ROY Club (Москва).

Женщины:

1 место Latinas (Москва);

2 место Триумф (Рязань);

3 место Дельфин Star (Новомичуринск).

Юноши 2002-2004:

1 место РКС (Рязань);

2 место Ospreys (Рязань).

Девушки 2002-2004:

1 место Единство (Рязань);

2 место Лидер (Касимов).

Юноши 2005 и младше:

1 место Drive (Скопин);

2 место FinalBoys (Скопин).

Девушки 2005 и младше:

1 место Лидер 2005 (Касимов);

2 место BasketGirls (Рязань).

Напоминаем, что следующий тур состоится 23 июня в микрорайоне Канищево.