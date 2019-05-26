«Инвест» провел летнюю спартакиаду холдинга и второй этап кубка по стритболу. Фоторепортаж

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В субботу, 25 мая, в развлекательном комплексе Окская Жемчужина
«Вы выбрали самый лучший отдых — отдых в движении, в соревнованиях, дружбе и взаимодействии», — заявил Коськин. К поздравлениям присоединилась и помощник президента холдинга по HR и корпоративным коммуникациям Юлия Рулева, председатель коллегии адвокатов «Рязань — адвокат «Сергей Дорожко и гендиректор «
«Здесь мы заряжаемся оптимизмом и стремимся к лучшему! Желаю победить и почувствовать командный дух в рамках предприятий и холдинга в целом», — отметил Сергей Заика. После официальной церемонии открытия команды отправились на старты, а для детей сотрудников организовали отдельные соревнования по веселым стартам. По итогам соревнований между командами предприятий
Общий зачет по велокроссу:
Общий зачет по мини-футболу:
Общий зачет по волейболу:
Общий зачет по веселым стартам:
В течение всей спартакиады предприятия активно поддерживали болельщики. В беседе с журналистами президент холдинга Игорь Коськин подчеркнул, что спартакиада помогает сотрудникам
«Впервые мы провели спартакиаду в Окской жемчужине. Здесь очень удобно и для спортсменов, и для болельщиков. Много сотрудников приехало с детьми, это говорит о том, что они воспринимают спартакиаду как отдых с семьей. Во время соревнований у коллективов вырабатывается общекомандный дух, которой позже конвертируется в победы, но уже в бизнесе», — подытожила Рулева.
В этот же день на парковке «Барса на Московском» прошел второй этап открытого кубка ИНВЕСТА по стритболу. Турнир посетил председатель совета директоров
Женщины:
Юноши 2002-2004:
Девушки 2002-2004:
Юноши 2005 и младше:
Девушки 2005 и младше:
Напоминаем, что следующий тур состоится 23 июня в микрорайоне Канищево.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.