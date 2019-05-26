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12:35, 26 мая 2019 358

«Инвест» провел летнюю спартакиаду холдинга и второй этап кубка по стритболу. Фоторепортаж

«Инвест» провел летнюю спартакиаду холдинга и второй этап кубка по стритболу. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В субботу, 25 мая, в развлекательном комплексе Окская Жемчужина ФПК «Инвест» в восьмой раз провел летнюю спартакиаду. Сотрудники компании соревновались в беге, велосипеде, командных соревнованиях по волейболу и футболу, а также в веселых стартах. На церемонии открытия президент холдинга Игорь Коськин поздравил участников со стартом спартакиады и пожелал интересных побед и ярких поражений.

«Вы выбрали самый лучший отдых — отдых в движении, в соревнованиях, дружбе и взаимодействии», — заявил Коськин. К поздравлениям присоединилась и помощник президента холдинга по HR и корпоративным коммуникациям Юлия Рулева, председатель коллегии адвокатов «Рязань — адвокат «Сергей Дорожко и гендиректор «Карачаровского механического завода» Сергей Заика. Юлия Рулева назвала спартакиаду «главным спортивным событием для холдинга в 2019 году», а Сергей Дорожко подчеркнул, что соревнования становятся более профессиональными и интересными.

«Здесь мы заряжаемся оптимизмом и стремимся к лучшему! Желаю победить и почувствовать командный дух в рамках предприятий и холдинга в целом», — отметил Сергей Заика. После официальной церемонии открытия команды отправились на старты, а для детей сотрудников организовали отдельные соревнования по веселым стартам. По итогам соревнований между командами предприятий ФПК «Инвест» места распределились следующим образом: Общий зачет по бегу:

  • 1 место — ГК «КМЗ»;
  • 2 место — ФПК «Инвест»;
  • 3 место — ГК «Точинвест».

Общий зачет по велокроссу:

  • 1 место — ГК «КМЗ»;
  • 2 место — ГК «Точинвест»;
  • 3 место — ГК «Барс».

Общий зачет по мини-футболу:

  • 1 место — ГК «Русская кожа»;
  • 2 место — ГК «КМЗ»;
  • 3 место — ФПК «Инвест».

Общий зачет по волейболу:

  • 1 место — ГК «КМЗ»;
  • 2 место — ГК «Точинвест»;
  • 3 место — ГК «Русская кожа».

Общий зачет по веселым стартам:

  • 1 место — ГК «Точинвест»;
  • 2 место — ГК «Русская кожа»;
  • 3 место — ГК «КМЗ».

В течение всей спартакиады предприятия активно поддерживали болельщики. В беседе с журналистами президент холдинга Игорь Коськин подчеркнул, что спартакиада помогает сотрудникам ФПК «Инвест» открыть себя и свои возможности. Подводя итоги соревнований Юлия Рулева отметила, что из года в год на спартакиаде увеличивается количество участников и уровень соревнований.

«Впервые мы провели спартакиаду в Окской жемчужине. Здесь очень удобно и для спортсменов, и для болельщиков. Много сотрудников приехало с детьми, это говорит о том, что они воспринимают спартакиаду как отдых с семьей. Во время соревнований у коллективов вырабатывается общекомандный дух, которой позже конвертируется в победы, но уже в бизнесе», — подытожила Рулева.

В этот же день на парковке «Барса на Московском» прошел второй этап открытого кубка ИНВЕСТА по стритболу. Турнир посетил председатель совета директоров ГК «Барс», депутат городской думы Александр Лемдянов, который лично пообщался с баскетболистами и пожелал им удачи в играх. По словам организаторов, турнир стал самым массовым за все три сезона и собрал 65 команд со всех районов Рязанской области и близлежащих регионов. Всего в турнире почувствовали около 300 человек в категориях: 15 лет и младше, до 18 лет и традиционная категория 2001 года рождения, а также Elite (18+). В категории Elite мужчины:

  • 1 место Профрадиоэлектрон (Рязань);
  • 2 место ROY Club (Москва).

Женщины:

  • 1 место Latinas (Москва);
  • 2 место Триумф (Рязань);
  • 3 место Дельфин Star (Новомичуринск).

Юноши 2002-2004:

  • 1 место РКС (Рязань);
  • 2 место Ospreys (Рязань).

Девушки 2002-2004:

  • 1 место Единство (Рязань);
  • 2 место Лидер (Касимов).

Юноши 2005 и младше:

  • 1 место Drive (Скопин);
  • 2 место FinalBoys (Скопин).

Девушки 2005 и младше:

  • 1 место Лидер 2005 (Касимов);
  • 2 место BasketGirls (Рязань).

Напоминаем, что следующий тур состоится 23 июня в микрорайоне Канищево.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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