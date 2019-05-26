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Компанию Huawei отстранили от Wi-Fi-альянса. Об этом сообщил
Китайская компания не сможет разрабатывать новые стандарты Wi-Fi.
Представители также не будут участвовать в мероприятиях альянса.
Тем не менее, продажу продуктов Huawei с адаптерами Wi-Fi ограничивать не будут.
Ранее в отношении компании ввели санкции, после чего ряд фирм отказался от сотрудничества с Huawei.
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