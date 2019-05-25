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В Рязани пройдет этап главного соревнования страны по дрифту — Russian Drift Series GP. Он состоится 25 и 26 мая. Об этом написал сайт
Мероприятие пройдет на трассе «Атрон». В предварительном списке участников — 30 пилотов из пяти стран мира.
Краткая программа гоночных дней:
25 мая, суббота
26 мая, воскресенье
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