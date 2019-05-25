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10:36, 25 мая 2019 730
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В Рязани пройдет этап главного соревнования страны по дрифту

В Рязани пройдет этап главного соревнования страны по дрифту

В Рязани пройдет этап главного соревнования страны по дрифту — Russian Drift Series GP. Он состоится 25 и 26 мая. Об этом написал сайт drom.ru.

Мероприятие пройдет на трассе «Атрон». В предварительном списке участников — 30 пилотов из пяти стран мира.

Краткая программа гоночных дней:

25 мая, суббота

  • 09:00-20:00 — открыт вход для зрителей.
  • 09:00-19:30 — регистрация на розыгрыш автомобиля ВАЗ-2104.
  • 15:00-15:45 — торжественное открытие.
  • 17:00-19:30 — заезды ТОП-32.

26 мая, воскресенье

  • 09:30-19:30 — открыт вход для зрителей.
  • 13:00-14:00 — парад пилотов, затем — заезды.
  • 19:00-19:30 — розыгрыш автомобиля ВАЗ-2104, награждение призеров соревнования.

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