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В Рязани начались поиски пропавшего 52-летнего мужчины. Об этом в своей
Пропал Николай Лукьянов, 1967 года рождения. Его местонахождение неизвестно с 23 мая.
Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, глаза карие, волосы седые с залысиной.
Был одет в спортивные темные штаны, темную футболку, черные шлепанцы.
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