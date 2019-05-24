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10:29, 24 мая 2019 412
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Жительницу Тульской области осудили за кражу денег с банковской карты

Жительницу Тульской области осудили за кражу денег с банковской карты

Жительницу Тульской области осудили за кражу денег с банковской карты. Об этом сообщил сайт Ефремовского районного суда.

Суд установил, что 9 марта женщина обнаружила кошелек, в котором находились 6 банковских карт различных банков, водительское удостоверение и медицинская справка.

Подсудимая оплатила одной из банковских карт приобретенный товар на сумму около 300 рублей, затем в магазине она оплатила продукты на сумму около 400 руб. В гипермаркете женщина приобрела и оплатила банковской картой товары на сумму около 900 руб.

Общей ущерб составил около 2000 рублей.

Теперь женщина придется заплатить штраф в размере 102 тысяч рублей.


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