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9:45, 24 мая 2019 522
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За неделю в Рязанской области подешевели яйца и капуста. Мониторинг цен

За неделю в Рязанской области подешевели яйца и капуста. Мониторинг цен

За неделю, с 14 по 20 мая, в Рязанской области на 6,1% подешевели яйца. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Цены также снизились на следующие продукты:

  • белокочанная капуста — на 2,6%;
  • мясо кур — на 1,8%;
  • соль — на 0,4%;
  • сахар-песок — на 0,3%;
  • пшено — на 0,3%;
  • ржаной и ржано-пшеничный хлеб — на 0,3%;
  • свинина — на 0,2%;
  • пшеничная мука — на 0,2%;
  • мороженая рыба — на 0,1%;
  • рис — на 0,1%.

Подорожали ряд овощей и фруктов, чай, вермишель, крупа гречневая-ядрица, масло и молоко.

Цены на говядину и баранину не изменились.


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