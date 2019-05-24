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17:00, 24 мая 2019 334
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Врезавшийся в арку на выезде из Скопина водитель был пьян — полиция

Врезавшийся в арку на выезде из Скопина водитель был пьян — полиция

Житель Милославского района, который в ночь на 22 мая врезался в арку на выезде из Скопина, был пьян. Алкотест показал 0,621 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что 23-летний молодой человек работал водителем «УАЗа» в одном из сельхозпредприятий района.

«В конце смены поздно вечером 21 мая он не вернул автомобиль на стоянку. Видимо, мужчина, закончив рейс, употребил со знакомыми спиртное, а когда возвращался, свернул не в ту сторону», — говорится в сообщении.

Примерно в 3:00 водитель попал в ДТП. С травмами его доставили в больницу.

В отношении нарушителя составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.

«Он будет лишен водительских прав и заплатит внушительный штраф», — отметили в пресс-службе УМВД.


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