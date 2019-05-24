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Житель Милославского района, который в ночь на 22 мая врезался в арку на выезде из Скопина, был пьян. Алкотест показал 0,621 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Установлено, что 23-летний молодой человек работал водителем «УАЗа» в одном из сельхозпредприятий района.
«В конце смены поздно вечером 21 мая он не вернул автомобиль на стоянку. Видимо, мужчина, закончив рейс, употребил со знакомыми спиртное, а когда возвращался, свернул не в ту сторону», — говорится в сообщении.
Примерно в 3:00 водитель
В отношении нарушителя составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.
«Он будет лишен водительских прав и заплатит внушительный штраф», — отметили в пресс-службе УМВД.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.