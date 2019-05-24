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В Туле мужчина до смерти избил свою мать. Об этом сообщил
Заседание прошло в среду, 22 мая.
Суд установил, что 2 февраля мужчина в состоянии алкогольного опьянения поругался со своей матерью. Обвиняемый умышленно нанес своей матери не менее восьми ударов в область туловища (спины и груди), а также не менее двух ударов в область шеи, не менее двух ударов в область головы, не менее двух ударов в область верхних и нижних конечностей. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия.
Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал полностью, раскаялся в содеянном.
Его приговорили к восьми годам тюрьмы. Решение суда не вступило в законную силу.
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