Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:22, 24 мая 2019 176
 0    0

В Тамбове мошенник представился мастером по ремонту трубопровода и забрал деньги у 86-летней пенсионерки

В Тамбове мошенник представился мастером по ремонту трубопровода и забрал деньги у 86-летней пенсионерки

Тамбовчанин представился мастером по ремонту трубопровода и забрал деньги за работу у 86-летней пенсионерки. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Полицейские установили, что к 86-летней тамбовчанке пришел мужчина. Под предлогом замены трубопровода злоумышленник забрал у нее 6600 рублей. Не дождавшись ремонта, пенсионерка обратилась в полицию.

Правоохранительные органы задержали гражданина 1991 года рождения. Отрицать свою вину он не стал и дал признательные показания. Похищенное потратил на личные нужды.

Теперь мужчине грозит штраф до 120 тысяч рублей или лишение свободы, сроком до двух лет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Николаю Любимову показали уникальные заводы VELLCOM group

Николаю Любимову показали уникальные заводы VELLCOM group

Председатель совета директоров VELLCOM group Сергей Попов провел губернатору экскурсию по асфальтовому и бетонному заводам.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 39 961
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
19:59, 16 мая 2019 23 346
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 21 032
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
19:23, 16 мая 2019 18 200
Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК 8
16:42, 12 мая 2019 17 409
Вдова Доренко опубликовала документы о его диагнозе
Все новости
Форум