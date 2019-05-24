В Тамбове мошенник представился мастером по ремонту трубопровода и забрал деньги у 86-летней пенсионерки

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Тамбовчанин представился мастером по ремонту трубопровода и забрал деньги за работу у 86-летней пенсионерки. Об этом сообщил
Полицейские установили, что к 86-летней тамбовчанке пришел мужчина. Под предлогом замены трубопровода злоумышленник забрал у нее 6600 рублей. Не дождавшись ремонта, пенсионерка обратилась в полицию.
Правоохранительные органы задержали гражданина 1991 года рождения. Отрицать свою вину он не стал и дал признательные показания. Похищенное потратил на личные нужды.
Теперь мужчине грозит штраф до 120 тысяч рублей или лишение свободы, сроком до двух лет.
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