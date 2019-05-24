В субботу закроют «Котельники» и еще две станции московского метро

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В субботу, 25 мая, закроют «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Поезда на фиолетовой ветке будут ходить только на участке между станциями «Планерная» и «Выхино», сообщил
Отмечается, что ограничения нужны для подготовки к открытию участка новой Некрасовской линии.
На время закрытия станций организуют бесплатные компенсационные маршруты. Кроме того, около входов в метро будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут пассажирам с выбором маршрутов.
Станции заработают в обычном режиме в 5:30 26 мая.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.