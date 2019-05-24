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13:46, 24 мая 2019 906
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В субботу закроют «Котельники» и еще две станции московского метро

В субботу закроют «Котельники» и еще две станции московского метро

В субботу, 25 мая, закроют «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Поезда на фиолетовой ветке будут ходить только на участке между станциями «Планерная» и «Выхино», сообщил сайт столичного мэра.

Отмечается, что ограничения нужны для подготовки к открытию участка новой Некрасовской линии.

На время закрытия станций организуют бесплатные компенсационные маршруты. Кроме того, около входов в метро будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут пассажирам с выбором маршрутов.

Станции заработают в обычном режиме в 5:30 26 мая.


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