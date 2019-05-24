В Рязанской области закрыли две школы из-за нарушений

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В Рязанской области почти на три месяца закрыли две школы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Во время проверки выявили нарушения в работе котельных школ в захаровском селе Большое Коровино и ее филиала в селе Осино.
15 мая суд постановил закрыть учреждения на 80 суток. Учреждение закрыли на следующий день.
В течение срока приставы будут регулярно проводить проверки.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.