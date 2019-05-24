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14:06, 24 мая 2019 502
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В Рязанской области закрыли две школы из-за нарушений

В Рязанской области закрыли две школы из-за нарушений

В Рязанской области почти на три месяца закрыли две школы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Во время проверки выявили нарушения в работе котельных школ в захаровском селе Большое Коровино и ее филиала в селе Осино.

15 мая суд постановил закрыть учреждения на 80 суток. Учреждение закрыли на следующий день.

В течение срока приставы будут регулярно проводить проверки.


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