RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В рязанском отделении почты обнаружили подозрительный предмет. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Сотрудники почтового отделения №37, расположенного по адресу: улица Новоселов, 5, обнаружили бесхозный предмет и вызвали полицию.
На место выехали силовики, они вывели сотрудников и посетителей из здания.
Отделение обследовали кинологи, опасных предметов не обнаружили.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа рязанку завели дело за продажу алкоголя в столовой
|
cледующая новость →В Рязани обнаружили подпольную оружейную мастерскую
Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.