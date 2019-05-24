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В Рязани поймали объявленного в международный розыск иностранца. Об этом сообщила
В апреле этого года в правоохранительные органы поступила ориентировка на розыск 28-летнего гражданина одной из зарубежных стран. Он уже третий год на законных основаниях проживал в Рязани. В международный розыск иностранца объявили по подозрению в совершении тяжкого преступления на родине несколько лет назад.
По адресу, указанному в документах, как оказалось, мужчина появлялся редко, но оперативникам удалось задержать подозреваемого.
Собранные материалы направили в правоохранительные органы в другую страну.
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