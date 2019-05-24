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15:20, 24 мая 2019 3 555
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В Рязани на подростка упала бетонная плита

В Рязани на подростка упала бетонная плита

В Рязани на подростка упала бетонная плита. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Инцидент произошел 7 мая, когда ребенок с друзьями гулял возле полуразрушенного здания.

«У Саши диагностировали черепно-мозговую травму, перелом костей таза, скальпированную рану, но наибольшую тревогу вызывали повреждения внутренних органов брюшной полости», — рассказала главный врач детской ОКБ Инна Лебедева.

Хирурги провели операцию на разорванном кишечнике и других внутренних органах. Мальчик около недели провел на искусственной вентиляции легких и парентеральном питании.

Сейчас ребенок продолжает лечение в стационаре. Ему предстоит долгая реабилитация.


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