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В Рязани на подростка упала бетонная плита. Об этом сообщил
Инцидент произошел 7 мая, когда ребенок с друзьями гулял возле полуразрушенного здания.
«У Саши диагностировали черепно-мозговую травму, перелом костей таза, скальпированную рану, но наибольшую тревогу вызывали повреждения внутренних органов брюшной полости», — рассказала главный врач детской ОКБ Инна Лебедева.
Хирурги провели операцию на разорванном кишечнике и других внутренних органах. Мальчик около недели провел на искусственной вентиляции легких и парентеральном питании.
Сейчас ребенок продолжает лечение в стационаре. Ему предстоит долгая реабилитация.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.