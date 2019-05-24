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15:33, 24 мая 2019 168
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В работе одной из колоний Тамбовской области выявили нарушения

В работе одной из колоний Тамбовской области выявили нарушения

В работе одной из колоний Тамбовской области выявили нарушения. Об этом написал интернет-портал «Онлайн Тамбов».

Тамбовская прокуратура провела проверку деятельности администрации ИК-4 УФСИН России по Тамбовской области. При проведении проверки в цехе металлоизделий, где осуществляют трудовую деятельность осужденные, они обнаружили стеклянная банку, которая запрещена для использования в колонии.

Осужденные курили в неотведенном для этого месте. В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление.


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