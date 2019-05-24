В Липецке водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП

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В Липецке на пешеходном переходе сбили ребенка. Об этом сообщил
ДТП произошло в четверг, 23 мая, примерно в 10:00. На улице Краснозаводской водитель на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 17-летнюю девушку, после чего скрылся с места ДТП.
Пострадавшая обращалась в ЛОДКБ, госпитализация ей не потребовалась.
За оставление места ДТП водителю грозит лишение водительских прав на 12 — 18 месяцев, либо арест до 15 суток.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.