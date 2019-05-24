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16:55, 24 мая 2019 239
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В Калужской области в реанимации скончался грудной ребенок

В Калужской области в реанимации скончался грудной ребенок

В Калужской области в реанимации скончался грудной ребенок. Об этом сообщил сайт регионального СКР.

По предварительным данным, 21 мая 2019 года в клиническую больницу № 8 города Обнинска доставили девочку 2018 года рождения. В этот же день ребенок скончался в реанимационном отделении.

Следствие начало устанавливать все обстоятельства, изымать медицинскую документацию и опрашивать свидетелей. Началась судмедэкспертиза для установления причин смерти ребенка.

По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям врачей и медицинского персонала относительно качества и своевременности оказания ребенку медицинской помощи.


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