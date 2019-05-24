RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Калужской области в реанимации скончался грудной ребенок. Об этом сообщил сайт регионального СКР.
По предварительным данным, 21 мая 2019 года в клиническую больницу № 8 города Обнинска доставили девочку 2018 года рождения. В этот же день ребенок скончался в реанимационном отделении.
Следствие начало устанавливать все обстоятельства, изымать медицинскую документацию и опрашивать свидетелей. Началась судмедэкспертиза для установления причин смерти ребенка.
По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям врачей и медицинского персонала относительно качества и своевременности оказания ребенку медицинской помощи.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВрезавшийся в арку на выезде из Скопина водитель был пьян — полиция
|
cледующая новость →В Калуге отметили День славянской письменности и культуры
Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.