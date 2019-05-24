С понедельника горячую воду отключат еще на четырех рязанских улицах

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С понедельника, 27 мая, горячую воду отключат на четырех рязанских улицах. Об этом сообщил
Воды до 31 мая не будет на улице Зубковой, дома 10б, 6б;
По 7 июня воду отключат по следующим адресам:
С утвержденным графиком плановых отключений можно ознакомиться
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