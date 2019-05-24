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16:08, 24 мая 2019 295
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С понедельника горячую воду отключат еще на четырех рязанских улицах

С понедельника горячую воду отключат еще на четырех рязанских улицах

С понедельника, 27 мая, горячую воду отключат на четырех рязанских улицах. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Воды до 31 мая не будет на улице Зубковой, дома 10б, 6б;

По 7 июня воду отключат по следующим адресам:

  • улица Кирпичный завод, дома 14, 14/1, 15;
  • улица Мещерская, дома 1, 10, 11, 12, 14, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 17, 18, 19, 19 корпус 1, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
  • улица Октябрьский городок, дома 33а (детский сад №24), дома 35, 36, 39, 40, 43.
  • поселок Керамзавод, дома 10, 21б, 25а (детский сад №29), 28, 29, 3, 33, 34, 36, 38;
  • поселок Элеватор, дома 2, 6, 5 (детский сад №103).

С утвержденным графиком плановых отключений можно ознакомиться здесь.


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