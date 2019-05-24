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Российским банкам запретили размещать данные о курсах валют перед входом в здание. Такое решение Банка России вступило в силу с 24 мая.
Теперь такую информацию можно размещать только внутри помещений. Это не касается публикации курсов валют в СМИ, интернете и в мобильных приложениях банков.
Как считают в Центробанке, наружную рекламу с курсами размещали для привлечения клиентов в основном нелегальные обменники. Теперь их будет сложнее заметить с улицы.
Именно на борьбу с ними и направлена новая мера.
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