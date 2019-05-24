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Под колесами фуры в Липецкой области погиб директор цирка. Об этом сообщил интернет-портал «
49-летний водитель автомобиля Scania, по предварительным причинам, не учел боковой интервал и допустил наезд на стоящий на обочине мотоцикл Suzuki. В результате погиб 43-летний мотоциклист.
Как стало известно интернет-порталу, погибшим оказался директор цирка-шапито «Империал» из Санкт-Петербурга Руслан Мишин. У мотоциклиста закончился бензин, и он остановился на обочине, чтобы дождаться помощи друга.
В этот момент его снес невнимательный водитель фуры. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Фото с сайта «Липецк-медиа»
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