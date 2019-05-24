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Ночью в Тульской области сгорели два деревянных дома. Об этом написал интернет-портал «
Пожар произошел в ночь с 23 на 24 мая, около 4 часов утра в поселке Скуратово. В результате пожара полностью сгорели два дачных дома и сарай.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Причина пожара уточняется.
Фото ИА «Тульские новости»
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.