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11:13, 24 мая 2019 671
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На улице Молодцова «УАЗ» сбил пенсионерку

На улице Молодцова «УАЗ» сбил пенсионерку

Фото: УМВД по Рязанской области

В четверг, 23 мая, около дома №4 по улице Молодцова произошло ДТП. Примерно в 13:10 «УАЗ» сбил 77-летнюю женщину, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 45-летний водитель выезжал со двора и наехал на пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте.

В результате рязанка получила травмы, с которыми ее доставили в больницу.


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