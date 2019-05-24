На улице Молодцова «УАЗ» сбил пенсионерку

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Фото: УМВД по Рязанской области
В четверг, 23 мая, около дома №4 по улице Молодцова произошло ДТП. Примерно в 13:10 «УАЗ» сбил 77-летнюю женщину, сообщила
По предварительной информации, 45-летний водитель выезжал со двора и наехал на пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте.
В результате рязанка получила травмы, с которыми ее доставили в больницу.
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