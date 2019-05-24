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На рязанку завели дело за продажу алкоголя в столовой на улице Костычева. Об этом сообщила
Ранее 47-летняя женщина, не имея на это законных оснований, продавала спиртное на рабочем месте. Тогда нарушительницу привлекли к административной ответственности.
«Позже выяснилось, что должных выводов рязанка не сделала. Полицейские установили, что работница столовой вновь начала торговать спиртным в заведении общепита. Теперь ей грозит уголовное наказание», — рассказали в пресс-службе.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ. Женщине грозят исправительные работы на срок до одного года.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.