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12:59, 24 мая 2019 212
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На рязанку завели дело за продажу алкоголя в столовой

На рязанку завели дело за продажу алкоголя в столовой

На рязанку завели дело за продажу алкоголя в столовой на улице Костычева. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ранее 47-летняя женщина, не имея на это законных оснований, продавала спиртное на рабочем месте. Тогда нарушительницу привлекли к административной ответственности.

«Позже выяснилось, что должных выводов рязанка не сделала. Полицейские установили, что работница столовой вновь начала торговать спиртным в заведении общепита. Теперь ей грозит уголовное наказание», — рассказали в пресс-службе.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ. Женщине грозят исправительные работы на срок до одного года.


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