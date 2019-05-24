Москвичка попыталась передать гашиш заключенному рязанской колонии

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Фото: УФСИН по Рязанской области
Жительница Московской области попыталась передать гашиш заключенному рязанской колонии №2. Об этом сообщила
При досмотре у женщины, прибывшей на длительное свидание, обнаружили бумажный сверток с запрещенным веществом весом 0,54 грамма.
«Гражданка понесет наказание в соответствии с законом», — говорится в сообщении.
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.