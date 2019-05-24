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14:57, 24 мая 2019 280
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Дождь и гроза. Прогноз погоды в Рязанской области на субботу

Дождь и гроза. Прогноз погоды в Рязанской области на субботу

В субботу, 25 мая, в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, будет облачная погода. Ночью преимущественно без осадков.

Днем местами небольшой дождь, в отдельных районах гроза.

Ветер юго-восточный, днем 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 12-17.

Температура воздуха ночью +5, +10 градусов, днем + 19, +24.


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